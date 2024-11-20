محافظ جدة يطلع على مشاريع الإسكان

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة ، وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل, ومدير عام الإدارة العامة لفروع الإسكان خالد بن سعد القحطاني, ومدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض يتضمن مشاريع التطوير العقاري الجاري تنفيذها والمستقبلية بالمحافظة, ونسب الإنجاز في المشاريع، كما اطلع سموه على عدد المستفيدين من مشاريع الإسكان التنموي بالمحافظة خلال العام 2024.