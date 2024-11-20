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محافظ جدة يطلع على مشاريع الإسكان

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة ، وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل, ومدير عام الإدارة العامة لفروع الإسكان خالد بن سعد القحطاني, ومدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض يتضمن مشاريع التطوير العقاري الجاري تنفيذها والمستقبلية بالمحافظة, ونسب الإنجاز في المشاريع، كما اطلع سموه على عدد المستفيدين من مشاريع الإسكان التنموي بالمحافظة خلال العام 2024.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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