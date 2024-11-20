الرياضة

خدمات مستشفى الخيل في بطولة “لونجين” 24 ساعة للخدمات والرعاية الطبية البيطرية والطوارئ

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
يشارك مستشفى الخيل السعودي في التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم للموسم الثالث على التوالي، حيث وضع المستشفى 8 أطباء لخدمة الجياد المشاركة في التصفيات المقامة على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.

ويضمّ فريق المستشفى، 3 أطباء سعوديين، وأربعة أطباء من جنسيات مختلفة، هم: الدكتور محمد المهنا، الدكتور حزان القحطاني، الدكتور الإسباني خوان جارسيا، الدكتورة الإسبانية تانيا بوريجو، ادم الباذر، الدكتورة التشيلية كارلا اولاف، الدكتورة المصرية مريم الوايلي برئاسة المدير الطبي والدكتور الفرنسي جريجري فيروفن.

وقال الدكتور المهنا “نحن متواجدين على مدى 24 ساعة، لتقديم الخدمات والرعاية الطبية البيطرية وخدمات الطوارئ، فيما يبعد المستشفى قرابة نصف ساعة من الموقع، ويوجد سيارتين مخصصتين لنقل الجياد في الحالات الحرجة”.

وشدد الدكتور المهنا أن استضافة مثل هذه البطولات ومشاركتهم فيها خدمة كبيرة للكوادر الطبية البيطرية السعودية لتطوير أنفسها خاصة أنها تشهد قدوم أطباء من مختلف دول العالم وتسهم في الاحتكاك معهم والاستفادة من خبراتهم، وقال “شكراً للاتحاد السعودي للفروسية على التنظيم الرائع والثقة فينا لنشارك في محفل كبير مثل هذه الحدث”.

الجدير ذكره أن المستشفى حصل على اعتماد الكلية الأمريكية للطبّ الرياضيّ وتأهيل الخيل، في برنامج تدريب الطبيب المقيم، كما حصل على اعتماد في برنامج الطبيب المقيم في جراحة الخيل من الكلية الأوروبية للجرّاحين البيطريين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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