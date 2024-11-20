تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث التقنيات.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية

مكة المكرمة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بالعاصمة المقدسة، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه الإمامين المعينين حديثًا الشيخين بدر التركي ووليد الشمسان.

وهنأ سموه, الشيخين التركي والشمسان بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهما، مؤكدًا عظمة المكان وشرف المهمة التي أوكلت إليهما، سائلًا الله لهما التوفيق والسداد.

وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تلقاه الشؤون الدينية في مناشطها وبرامجها كافة، ومتابعته الدائمة لجميع الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

بدورهما، قدم التركي والشمسان شكرهما وتقديرهما لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه، راجين من الله أن يكونا عند حسن الظن.