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تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث التقنيات.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بالعاصمة المقدسة، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه الإمامين المعينين حديثًا الشيخين بدر التركي ووليد الشمسان.

وهنأ سموه, الشيخين التركي والشمسان بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهما، مؤكدًا عظمة المكان وشرف المهمة التي أوكلت إليهما، سائلًا الله لهما التوفيق والسداد.

وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تلقاه الشؤون الدينية في مناشطها وبرامجها كافة، ومتابعته الدائمة لجميع الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

بدورهما، قدم التركي والشمسان شكرهما وتقديرهما لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه، راجين من الله أن يكونا عند حسن الظن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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