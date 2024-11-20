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تستهدف الباحثين عن الترفيه العائلي.. تجارب تفاعلية في «وظيفة العجائب»

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

تمثل تجربة فعاليات” وظيفة العجائب” المقامة حاليًا على طريق الملك عبدالعزيز في جدة بتنظيم من إدارة تقويم الفعاليات، أبرز الفعاليات من خلال تجربة ماتعة وتعليمية تفاعلية تتيح للأطفال استكشاف المهن بطريقة مشوّقة.

وتتميز منطقة العجائب بتنوع الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار؛ سواء الباحثين عن الترفيه العائلي، والمغامرات المثيرة، أو الاسترخاء.

وتُعد منطقة العجائب تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، حيث تجمع بين التسلية، والتعليم، والتفاعل الثقافي في مكان واحد، وإضافة نوعية للفعاليات الثقافية والترفيهية؛ إذ تجمع المنطقة بين الأنشطة التعليمية والترفيهية، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن تجربة متكاملة.

وتُعزز منطقة العجائب السياحة الداخلية عبر عامل الجذب للسياح المحليين والدوليين، وذلك بتنوع الأنشطة، وتوفر المنطقة أنشطة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات؛ حيث تُقدم الفعاليات في بيئة آمنة وماتعة للعائلات، ما يعزز من قيم التفاعل الاجتماعي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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