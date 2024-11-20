الرياضة بحضور محافظ حفر الباطن.. اختتام منافسات كأس نادي الصقور السعودي

الرياض – هاني البشر

بحضور صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل آل سعود محافظ حفر الباطن، اختتمت صباح اليوم منافسات كأس نادي الصقور السعودي، التي أقيمت في حفر الباطن خلال الفترة من 13 وحتى 20 نوفمبر الجاري، بالميدان الواقع على طريق الملك عبد العزيز، والتي استمرت على مدى ثمانية أيام بمعدل ستة أشواط يوميا وبمجموع 48 شوطا، تنافس خلالها أكثر من 650 متسابقاً بـ 1722 صقر، وبلغ مجموع جوائز الكأس 11 مليون ريال، وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين والجهات الداعمة من قبل سموه. جاءت نتائج اليوم الأخير على النحو التالي: حقق المركز الأول في شوط (شاهين فرخ) الصقر (الصغيرة) للمالك حميد بن محمد المنصوري بزمن (16.274)، فيما جاء الصقر (في) للمالك عبد العزيز بن فهد الموسى في المركز الثاني بـ (16.309)، وجاء الصقر (صدارة) لمالكه محمد بن فهد الموسى في المركز الثالث بـ (16.316). أما الشوط الثاني (شاهين قرناس)، فقد جاء في المركز الأول الصقر (الصغيرة) لمالكه حميد بن محمد المنصوري بزمن (14.846)، يليه الصقر (عافور) لمالكه خالد بن عمر البقمي بوقت (15.619) محققًا المركز الثاني، وحقق الصقر (SH13) المركز الثالث للمالك برغش بن محمد المنصوري بـ (15.689). وانتزع صدارة الشوط الثالث (جير شاهين فرخ) الصقر (453) للمالك محمد بن إبراهيم البو عينين بـ (15.618)، فيما جاء الصقر (موفق) لمالكه فهد بن محمد المنصوري في المركز الثاني بزمن (15.726)، وجاء الصقر (البواردي) للمالك فهد بن محمد المنصوري في المركز الثالث بـ (15.806). وفي الشوط الرابع (جير شاهين قرناس) حقق الصقر (الصغير) لمالكه برغش بن محمد المنصوري المركز الأول بزمن (15.843)، وجاء الصقر (الباسل) لمالكه محمد بن فهد الموسى ثانيًا بزمن (15.845)، فيما حصد الصقر (S46) للمالك محمد بن فهد الموسى المركز الثالث بزمن (15.935). وحقق الصقر (T282) المركز الأول في منافسات الشوط الخامس (جير تبع فرخ) لمالكه عبد الرحمن بن سعد الشميسي بـ (15.096)، تلاه الصقر (T52) للمالك سعد بن عبد الرحمن الشميسي في المركز الثاني بزمن (15.750)، وجاء في المركز الثالث الصقر (T510) للمالك عبد الرحمن بن سعد الشميسي بـ (15.949)، فيما جاء بصدارة الشوط السادس (جير تبع قرناس) الصقر (طويق) للمالك فهد بن محمد المنصوري محققًا المركز الأول بزمن (15.256)، وحصد الصقر (نيوم) لمالكه برغش بن محمد المنصوري المركز الثاني بـ (15.336)، وتُوج الصقر (حساس) للمالك حميد بن محمد المنصوري بوقت زمني (15.403). ويعد كأس نادي الصقور السعودي حدثًا ثقافيًا بارزًا يعزز الهوية الوطنية، ويؤكد على مكانة المملكة الريادية في مجال الصقارة، كما يعكس النجاح الكبير لهذا الحدث الجهود المستمرة للنادي في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي وتعزيز قيمه البيئية والاجتماعية.