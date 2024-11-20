الخليج يتخطى الشباب البحريني ويواجه الدحيل القطري في نصف نهائي «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج تقدمه في البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وحجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على نظيره الشباب البحريني بنتيجة (35-20) في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في دولة قطر.

فرض ممثل الوطن سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وأنهى الشوط الأول لصالحه متقدمًا بنتيجة (16-11)، قبل أن ينهي اللقاء بانتصاره بفارق (15) هدفًا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع نظيره الدحيل القطري عند الساعة الـ (7:00) من مساء غد الخميس في الدور نصف النهائي من البطولة.