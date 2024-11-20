الرياضة

الخليج يتخطى الشباب البحريني ويواجه الدحيل القطري في نصف نهائي «آسيوية اليد»

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج تقدمه في البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وحجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على نظيره الشباب البحريني بنتيجة (35-20) في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في دولة قطر.

فرض ممثل الوطن سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وأنهى الشوط الأول لصالحه متقدمًا بنتيجة (16-11)، قبل أن ينهي اللقاء بانتصاره بفارق (15) هدفًا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع نظيره الدحيل القطري عند الساعة الـ (7:00) من مساء غد الخميس في الدور نصف النهائي من البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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