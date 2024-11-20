التدريب التقني تنفذ برامج لتعزيز ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد

الرياض : البلاد

نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من البرامج الهادفة لدعم مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بالكليات التقنية والمعاهد، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يتم تفعيله في شهر نوفمبر من كل عام.

وتنوعت البرامج والأنشطة بدءًا من الورش والدورات التدريبية التي قدمت للمتدربين والمتدربات في المنشآت التدريبية، التي يتجاوز عددها ( 200 ) كلية ومعهد بمختلف مناطق المملكة، من أبرزها برنامج “كيف تبدأ مشروعك الصغير” و “أساسيات العمل الحر”، مروراً بالبرامج المتكاملة في ملتقيات ريادة الأعمال المقامة بالكليات والمعاهد، التي ركزت على عدة موضوعات مثل “مدخل لريادة الأعمال” و “الإدارة الذاتية لرائد الأعمال الناجح” و “كيف تصنع براند شخصي” و “كيف تحول مهارتك إلى عمل حر”، كما صاحب هذه الملتقيات معارض قدم فيها المتدربين والمتدربات مشاريعهم الخاصة.

وأنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرًا المرحلة الرابعة من مبادرة “تطوير قدرات ريادة الأعمال لمتدربي التقني والمهني”، حيث شملت البرامج المنفذة في المبادرة تنوعًا في المجالات التدريبية، إذ تضمنت 14 برنامجًا متخصصًا في إدارة المشاريع الاحترافية، وبرنامجين في مدخل لريادة الأعمال، إضافة إلى ( 3 ) برامج ركزت على الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، موجهه لأعضاء هيئة التدريب في (142) كلية تقنية وفروعها موزعة على (13) منطقة في المملكة، شارك فيها 4,259 من أعضاء هيئة التدريب.

ومن خلال الشراكة بين المؤسسة ومعهد ريادة الأعمال الوطني تمّ تفعيل عدة برامج لدعم خريجي الكليات والمعاهد في مجال ريادة الأعمال، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للخريجين بالنصف الأول من العام الحالي (101) مستفيد ومستفيدة، في حين بلغ عدد المشاريع التي تم افتتاحها للمستفيدين (86) مشروعًا.