إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بـ4 مناطق

الرياض : البلاد

أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، محاولات تهريب (939) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(82,409) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و(291,499) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(103) أطنان من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (456) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(269) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والسريلانكية و(23) مواطنًا، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.