الأخيره

إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بـ4 مناطق

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، محاولات تهريب (939) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(82,409) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و(291,499) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(103) أطنان من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (456) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(269) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والسريلانكية و(23) مواطنًا، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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