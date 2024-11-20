أرامكو توسع مشاريع التكرير

البلاد – الظهران

وقّعت أرامكو السعودية- إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات- وشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، التابعة لأرامكو السعودية، و (رونغشنغ للبتروكيميائيات) إحدى الشركات التابعة لشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة، اتفاقية إطارية للتطوير في بكين بالصين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) في الجبيل.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم قيمة إضافية لمساهميهما، وتؤكد سعي أرامكو السعودية لتعزيز التعاون الوثيق مع شركائها الرئيسيين، والمضي قُدمًا في توسعها الإستراتيجي بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.