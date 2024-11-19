في اليوم قبل الأخير من منافسات كأس نادي الصقور بحفر الباطن.. أشواط المحترفين تشهد تألقاً بين الصقارين

الرياض – هاني البشر
استكملت اليوم في محافظة حفر الباطن منافسات اليوم السابع من كأس نادي الصقور السعودي، بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، بأشواط مثيرة تنافس فيها محترفين من الصقارين.
وحقق المركز الأول في شوط (شاهين فرخ) الصقر (400) للمالك سعود بن راشد السبيعي بزمن (14.470)، فيما جاء الصقر (شيخة) للمالك خالد بن طعيس القحطاني في المركز الثاني بـ (14.897)، وجاء الصقر (حاضر) لمالكه عبيد بن سعد المطيري في المركز الثالث بـ (15.377).
أما الشوط الثاني (شاهين قرناس)، فقد جاء في المركز الأول الصقر (غمران) لمالكه علي بن جابر المري بزمن (15.149)، يليه الصقر (شجعة) لمالكته نورة بنت حميد المنصوري بوقت (15.343) محققًا المركز الثاني، وحقق الصقر (غياهيب) المركز الثالث للمالك حمد بن مسلي القحطاني بـ (15.430).
وانتزع صدارة الشوط الثالث (جير شاهين فرخ) الصقر (S494) للمالك خالد بن سعد الشميسي بـ (15.818)، فيما جاء الصقر (ديزيرت هنتر) لمالكه أحمد بن معجب المطيري في المركز الثاني بزمن(15.883)، وجاء الصقر (تجوري الصغير) للمالك محمد بن فلاح الحمضاوي في المركز الثالث بـ (15.938).
وفي الشوط الرابع ( جير شاهين قرناس) حقق الصقر (ادباس) لمالكته نورة بنت حميد المنصوري المركز الأول بزمن (14.644)، وجاء الصقر (مشاغب) لمالكه فهد بن بدر العرادي ثانيًا بزمن (15.072)، فيما حصد الصقر (محطم) للمالك فيصل بن ناصر بن جمعة المركز الثالث بزمن (15.219).
وحقق الصقر (T1) المركز الأول في منافسات الشوط الخامس (جير تبع فرخ) لمالكه عبدالله بن سعد السبيعي بـ (15.498)، تلاه الصقر (T10) للمالك سعود بن راجس المصارير في المركز الثاني بزمن(15.523)، وجاء في المركز الثالث الصقر (T15) للمالك مطلق بن عبدالرحمن الشلوي بـ (15.685).
فيما جاء بصدارة الشوط السادس (جير تبع قرناس) الصقر (تيمور) للمالك سلطان بن محمد العامر محققًا المركز الأول بزمن (15.219)، وحصد الصقر (كابوس) لمالكه حمود بن فهد بن زومان المركز الثاني بـ (15.285)، وتُوج الصقر (نمرود) للمالك حمد بن مسلي القحطاني بوقت زمني (15.459).
على أن تستأنف غداً الأربعاء منافسات اليوم الختامي بستة أشواط وهي على النحو التالي: (شاهين فرخ)، و (شاهين قرناس)، و (جير شاهين فرخ)، و( جير شاهين قرناس)، و (جير تبع فرخ)، و (جير تبع قرناس).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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