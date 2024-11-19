طرح تذاكر نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024 اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024م، طرح تذاكر البطولة للبيع، للحدث الذي ستستضيفه المملكة في جدة خلال الفترة من 18-22 ديسمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع رابطة محترفي التنس وبإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة منافسات النسخة الثانية من الحدث وفق اتفاقية شراكة تمتد لخمس سنوات بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار، وسط تنافس ثمانية من أفضل اللاعبين الشباب العالميين على الأرض الصلبة في ملعب التنس بالمدينة الرياضية. علمًا بأن أسعار التذاكر الخاصة بالبطولة تبدأ من 30 ريالا سعوديا.

وتُمثل نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي تأسست عام 2017 وانتقلت إلى جدة في عام 2023، نقطة تحول تاريخية باعتبارها أولى بطولات تنس المحترفين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وركيزة أساسية في تحقيق طموحات الاتحاد السعودي للتنس لإلهام مليون شخص للانخراط في هذه الرياضة بحلول عام 2030.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أريج مطبقاني، رئيس الاتحاد السعودي للتنس: “نستند اليوم إلى نجاح الفعالية في العام الماضي ونتطلع قدماً إلى استضافة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في جدة للعام الثاني على التوالي. وتمثل هذه البطولة منصة لتسليط الضوء على نجوم المستقبل وتأكيد التزامنا بتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “تندرج البطولة ضمن رؤيتنا الرامية إلى إلهام مليون شخص للانخراط في رياضة التنس بحلول عام 2030، وتلعب دوراً محورياً في تحفيز الشغف والاهتمام لدى عشاق الرياضة واللاعبين الشباب في المملكة، من خلال استقطاب نخبة المواهب الشابة من العالم للتنافس على أرض المملكة”.

ويتأهل اللاعبون السبعة الأوائل إلى نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بناء على نقاط تصنيفهم في “السباق إلى جدة” والتي جمعوها على مدار الموسم، بينما يحصل اللاعب الثامن على بطاقة دعوة للمشاركة في المنافسات.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس تُلعب بنظام الدوري، إذ يُقسَّم اللاعبون الثمانية إلى مجموعتين من أربعة لاعبين، بحيث يوضع المصنف الأول في المجموعة الأولى والمصنف الثاني في المجموعة الثانية. ثم تُجرى قرعة لبقية اللاعبين المصنفين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لتُسحب أسماؤهم في أزواج وتوزع على المجموعتين. ويتأهل أفضل لاعبين في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس بالعكس.

وتنسجم نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس مع هدف الاتحاد السعودي للتنس في جذب مليون شخص للانخراط في رياضة التنس بالتوازي مع مساعي تطوير ورعاية مواهب التنس الشابة في المملكة. وفي هذا السياق، جرى طرح العديد من المبادرات، بما فيها برنامج “التنس للجميع”، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي يهدف إلى تعريف ما يزيد على 60 ألف طالب وطالبة في مدارس المملكة بهذه الرياضة.