تدشين التجمع الغذائي في جدة الأحد المقبل

البلاد – جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ وتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة؛ يُدشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الأحد المقبل، التجمع الغذائي الأول من نوعه، وذلك في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة.

ويُعد التجمع الغذائي المزمع إطلاقه بيئة صناعية غذائية متكاملة على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع؛ ويستهدف استقطاب أكثر من 800 مصنع في 10 أنشطة صناعية نوعية في مجالات صناعة الغذاء بحلول عام 2035، مما يسهم في تعزيز مستويات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة.

ويُسهم التجمع الغذائي بتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ودعم تحول المملكة إلى مركز للتصنيع الغذائي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم نمو صادرات المملكة من الغذاء.

وثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي دعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو محافظ جدة ودورهم الكبير في تطوير المشاريع النوعية، مبيّنًا أن التجمع الغذائي يأتي امتدادًا لما سبقه من تطوير في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة.

وتُعد المدينتان الصناعيتان الثانية والثالثة بجدة وجهتين جاذبتين للاستثمارات النوعية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية؛ حيث نما حجم الاستثمار الصناعي فيهما من بداية الإنشاء بنسبة 200% بما يوازي 30 مليار ريال ويبلغ عدد الوظائف نحو 10 آلاف وظيفة بينها 1,600 وظيفة للمرأة.