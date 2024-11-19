انطلاق ملتقى ريادة الأعمال في غرفة ينبع

البلاد – ينبع

دشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ملتقى أسبوع ريادة الأعمال بغرفة ينبع 2024 ومعرض الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة المصاحب، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي والذي تنظمه غرفة ينبع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة من ( 17 إلى 21 نوفمبر 2024م)، بمقر الغرفة التجارية بينبع ، بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم.

ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة والتي تتيح للمشاركين والمهتمين فرصة التعرف على سبل إنجاح المشروعات الناشئة ومناقشة التحديات وطرق معالجتها، وتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس غرفة ينبع أن غرفة ينبع تحرص سنوياً على الاستمرار في طرح المبادرات لخدمة شباب وشابات الأعمال وفي مقدمتها تنظيم ملتقى أسبوع ريادة الأعمال بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات الصلة؛ بهدف التحفيز وتنمية روح المبادرة وثقافة العمل الحر لدى شباب وشابات المحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء وتطوير مشاريعهم الخاصة وبما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.