وزير الدفاع يلتقي حاكم ولاية إنديانا الأمريكية

الرياض : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إيريك هولكومب.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائد العام للحرس الوطني لولاية إنديانا اللواء روجر لايلز، ورئيس بعثة التدريب العسكري الأمريكية في المملكة العقيد ديرك سميث، وعدد من المسؤولين.