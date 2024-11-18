المحليات

وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أستفاد أكثر من 9300 مستفيد، من صندوق النفقة في وزارة العدل، وذلك منذ بداية العام الجاري 2024.

ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل؛ بهدف سـد الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي، إلى جانب صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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