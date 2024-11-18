ضمن منظومتها الكبيرة، وفي إطار جهودها وأهدافها النبيلة تجاه شباب الوطن والعالم، تواصل مؤسسة محمد بن سلمان” مسك” رسالتها الحضارية لدعم وتمكين الشباب السعودي، وتهيئة بيئة شاملة للإبداع والابتكار، وبناء جسور التواصل الثقافي مع العالم، لتحقيق الأثر الإيجابي، ورسم ملامح المستقبل للأجيال؛ حيث تنطلق اليوم بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية، فعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته الثامنة تحت شعار” من الشباب لأجل الشباب”.

المشاركات والحضور غير العادي من القادة والمبدعين وصُنّاع التغيير وشركاء المعرفة، يعكس أهمية المنتدى كمنصة عالمية، حيث يُشارك فيه أكثر من 150 من أبرز المتحدثين، ويحتضن أكثر من 100 جلسة حوارية، وأكثر من 30 ورشة عمل مميزة، في فضاءات رحبة للنقاش والإبداع والتجارب حول قضايا حيوية هي (الاستدامة، والابتكار، والتكنولوجيا، والصحة، والثقافة، وتغير المناخ)، وذلك بهدف استكشاف آفاق التنمية المستقبلية للشباب.

إن الرسالة الحضارية لمؤسسة مسك، واستضافة” مدينة مسك” لهذا المنتدى العالمي، تعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في بناء مستقبل أفضل للجميع، وتجسد أهميتها المتعاظمة في بناء مجتمع معرفي حيوي، يتلاقى فيه الشباب الموهوبون مع أحدث الابتكارات، في بيئة خصبة للتعلم والتطوير، ولغة مشتركة لسياق العصر.