الرياضة لاعبو الهدى يسيطرون على ذهب بطولة المملكة للمبارزة تحت 13 عامًا

الدمام-البلاد

سيطر لاعبو فريق الهدى على ذهب الأسلحة الثلاثة ( الأبية السايبر والشيش ) في الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت ١٣ عاماً، وذلك بعد أن حققوا ٧ ميداليات ملونة في ختام هذه البطولة، التي أقيمت على مدار يومين في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة. وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمباراة محمد بوعلي الفائزين في هذه البطولة، ففي سلاح الابيه حقق البطل أمين آل سهوا الميدالية الذهبية وسيطر لاعبو الهدى على الميداليات في سلاح السايبر، بعد أن حقق على العماني، الميدالية الذهبية، وظفر جواد السادة بالفضية، فيما ذهبت البرونزية لجواد الدرازي ومحمد آل عباس. وفي سلاح الشيش، انتزع حيدر الهاشم الميدالية الذهبية، ونال رضا كشكش المدينالية الفضية.، كما حقق ياسين الداوود المركز السادس و حيدر الحجيري المركز الثامن في منافسة سيف الابيه.