المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بسكويت الوافلز بصوص الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الوافلز وصفة بسكويت مقرمش منزلية تحضر كوجبة للإفطار أو طبق حلي او وجبة عشاء دافئة في فصل الشتاء

المقادير اللازمة

4 حبة بيض
4 كوب دقيق
2 كوب ونصف حليب
كوب زيت نباتى
2 ملعقة كبيرة سكر أبيض
2 ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فانيليا
صوص شوكولاتة

طريقة العمل

تسخن ماكينة الوافل فى البداية
يخفق البيض فى وعاء كبير
يضاف له الطحين والحليب والزيت والسكر ومسحوق الخبز والملح والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعماً
ترش ماكينة الوافل برذاذ الطبخ غير اللاصق
يصب مزيج الوافل على الماكينة الساخنة
ثم تطهى حبات الوافل حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً
يخرج الوافل من الماكينة
ثم يقدم ساخن بعد أن يزين بصوص الشوكولاتة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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