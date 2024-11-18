طريقة عمل بسكويت الوافلز بصوص الشوكولاتة

الوافلز وصفة بسكويت مقرمش منزلية تحضر كوجبة للإفطار أو طبق حلي او وجبة عشاء دافئة في فصل الشتاء

المقادير اللازمة

4 حبة بيض

4 كوب دقيق

2 كوب ونصف حليب

كوب زيت نباتى

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

صوص شوكولاتة

طريقة العمل

تسخن ماكينة الوافل فى البداية

يخفق البيض فى وعاء كبير

يضاف له الطحين والحليب والزيت والسكر ومسحوق الخبز والملح والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعماً

ترش ماكينة الوافل برذاذ الطبخ غير اللاصق

يصب مزيج الوافل على الماكينة الساخنة

ثم تطهى حبات الوافل حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً

يخرج الوافل من الماكينة

ثم يقدم ساخن بعد أن يزين بصوص الشوكولاتة