بيئة للإبداع والابتكار ومستقبل أفضل للجميع.. مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تحتضن منتدى مسك العالمي

البلاد – الرياض

تحت شعار” من الشباب لأجل الشباب”، تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من” منتدى مسك العالمي” لعام 2024 من مدينة محمد بن سلمان غير الربحية” مدينة مسك، ليجمع شباب المملكة والعالم خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ويشكّل المنتدى منصة عالمية تجمع نخبة من القادة والمبدعين وصُنّاع التغيير؛ حيث يُشارك فيه أكثر من 150 متحدثًا، ويحتضن أكثر من 100 جلسة حوارية، وأكثر من 30 ورشة عمل مميزة، بالتعاون مع أبرز شركاء المعرفة العالميين.

كما يشهد المنتدى مشاركة واسعة من أبرز المتحدثين السعوديين والعالميين، ضمن نقاشات تغطي مجموعة واسعة من المواضيع؛ مثل: الاستدامة، والتعليم، والابتكار، والتكنولوجيا، والصحة، والثقافة، وتغير المناخ؛ وذلك بهدف استكشاف آفاق التنمية المستقبلية للشباب. ويوفر المنتدى فرصًا للمشاركة والتفاعل في بيئة تحفز الإبداع والتفكير عبر مساحات مبتكرة، تقدّم تجارب فريدة؛ تتضمن: “المسرح، والمجلس، وديوان القادة، ودكان المهارات، وبيت الشباب، والواحة”.

مجتمع حيوي

ومن خلال استضافتها لمنتدى مسك العالمي؛ تبرز مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”؛ كمشروع طموح يهدف إلى بناء مجتمع معرفي حيوي، يتلاقى فيه الشباب الموهوبون مع أحدث الابتكارات، عبر مرافقها المتكاملة، التي توفر لهم بيئة خصبة للتعلم والتطوير، حيث تعكس هذه المدينة الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بناء مستقبل أفضل للجميع.

ويأتي منتدى مسك العالمي في نسخته الثامنة ضمن جهود منظومة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، المتمثلة في مساراتها (المجتمع، الريادة، القادة، المهارات) وجهاتها التابعة (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”، ومعهد مسك للفنون، وشركة مانجا للإنتاج، ومركز عِلمي، ومدارس الرياض، ومدارس مسك)، لدعم وتمكين الشباب السعودي، وتهيئة بيئة شاملة للإبداع والابتكار، وبناء جسور التواصل الثقافي مع العالم؛ لتحقيق الأثر الإيجابي، ورسم ملامح المستقبل.