الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد
يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مع نظيره الشباب البحريني، عند الساعة الـ (5:00) من مساء غدٍ الثلاثاء، في الدور ربع النهائي بالبطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، والمقامة حاليًا في دولة قطر.
يسعى الخليج ممثل الوطن لمواصلة تقدمه والوصول إلى الدور نصف النهائي في رحلة الحفاظ على لقبه، وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025.
تأهل الخليج إلى الدور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد (8) نقاط جمعها من انتصاره على مس كرمان الإيراني، وكاظمة الكويتي، والدحيل القطري، وأهلي سداب العماني.
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