الأخضر يختتم استعداده لمواجهة أندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة منتخب إندونيسيا مساء غد الثلاثاء على “استاد غيلورا بونغ كارنو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة “استاد غيلورا بونغ كارنو” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.