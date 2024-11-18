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استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى” الفيديو آرت” الدولي

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام

أغلق ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته السادسة أمس، باب التسجيل والمشاركة في معرض ومسابقة الملتقى، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام تحت عنوان” خيال يتجسد .. واقع يتحول”، بشراكة مع جمعية السينما في ديسمبر المقبل.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام المشرف العام على الملتقى يوسف الحربي، أن عدد المسجلين في الملتقى بلغ 127 مشاركة فنية من 41 دولة، كان نصيب العرض الأول منها في المملكة كأعمال فنية 104، مبينًا أن لجنة الفرز والتحكيم تستعد حاليًا لفرز الأعمال الذي يفسح لها المجال للعرض والمنافسة وتقديم التجارب السعودية والعربية واستقطاب التجارب الدولية.

وأبان أن الملتقى يقيم في 26 نوفمبر الجاري، أولى الورش الفنية في سينماتك الخبر بعنوان” صناعة الفيديو آرت بالذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى نجاح الدورات الخمس السابقة للملتقى في تقديم تجارب بصرية فنية معاصرة بتقنيات عالية، باستقطاب أكثر من 823 عملًا فنيًا من أكثر من 70 دولة حول العالم، وتقديم 31 ندوة وورشة فنية تخصصية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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