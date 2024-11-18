أمير الشرقية يُطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر “أجدان آيلاند”

الدمام : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، والذي قدم لسموه عرضًا عن مستجدات تقدم وتطور الأعمال في جزيرة برج المياه بمحافظة الخبر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد عبدالمحسن العتيبي.

وخلال اللقاء، أطلق سموه، الهوية الجديدة للمشروع بمسمى “أجدان آيلاند”، ليكون وجهة سياحية رائدة ومتعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية لمحافظة الخبر.

وقال الفوزان: “استلهمت الهوية من الشكل المعماري المحدث للبرج، والنسيج الاجتماعي والعمراني المتنوع على ضفاف كورنيش الخبر”.

وقدم الفوزان، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة ليكون هذا المشروع وجهة سياحية بارزة في المنطقة.