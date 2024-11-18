أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه- حفظه الله- يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وجمع من المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع الأعمال والخبراء والأكاديميين الاقتصاديين، ورجال وسيدات الأعمال.

وبحسب “واس”، سيطرح أمام المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الإستراتيجية، بما يضع الأسس الراسخة للخروج بحلول وتوصيات نهائية لدراسات تعالج القضايا المطروحة، دعمًا لأركان الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.

وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – للمنتدى تمثل أكبر دعم وتشجيع له وللقائمين عليه، وتعزز جهوده البحثية والعلمية؛ لتحقيق رسالته الرامية لتدعيم أركان الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمساهمة القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال:” إن افتتاح أمير منطقة الرياض أعمال الدورة الـ 11 يشكل دعمًا إضافيًا للمنتدى، الذي نجح عبر مسيرته التي تزيد على 23 عامًا في الخروج بتوصيات ونتائج مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال إجراء (53) دراسة بحثية متميزة خرجت بعد مناقشات واسعة ومتخصصة بـ (332) توصية ومبادرة، كان لها أثرها الإيجابي والبناء في خدمة الاقتصاد الوطني”.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي، أن المنتدى يتطلع لمزيد من النجاح في تحقيق أهدافه لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الدورة الحالية سترفع العدد الإجمالي للدراسات، التي أجراها خلال دوراته العشر السابقة من 53 إلى 57 دراسة، مؤملًا أن تضيف دراسات الدورة الـ 11 مجموعة جديدة من التوصيات، التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.