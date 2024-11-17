“منطقة العجائب” بجدة تواصل فعالياتها الترفيهية لهواة المغامرة

جدة : البلاد

تواصل منطقة العجائب، إقامة فعالياتها المقامة على طريق الملك عبدالعزيز بجدة لخوض التجارب المتنوعة المليئة بالمتعة والمغامرة، التي تستهدف جميع أطياف المجتمع.

وتشهد المنطقة التي تستمر فعالياتها حتى منتصف شهر ديسمبر, إقبالًا واسعًا من الأهالي والزوار، خاصة مع تنوع الأنشطة الترفيهية المقدمة للعائلات والشباب على حد سواء، وتتميز المنطقة بالعديد من المعالم الفريدة التي تجمع بين المتعة والمغامرة المتمثلة في مدينة الألعاب والمطاعم ذات التصاميم الفريدة، بالإضافة إلى العروض الحية التي تجذب الزوار.

وتحوي منطقة العجائب التي تنظمها إدارة تقويم الفعاليات مجموعة متنوعة من الألعاب والتجارب الترفيهية الحديثة، إلى جانب مساحات للأنشطة العائلية والأطفال، في حين تم تزويد المنطقة بتقنيات حديثة تقدم تجربة تفاعلية فريدة تناسب جميع الفئات العمرية، كما تضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات موزعة على 10 مناطق مصممة بعناية تتنوع بين العروض التفاعلية، والألعاب الحديثة، والتجارب الترفيهية التي تضع الزوار في قلب أجواء مليئة بالإثارة والمرح، وتجهيز المنطقة بمرافق وخدمات لضمان تجربة ترفيهية متكاملة وآمنة.

وتتمثل المناطق في عجائب الغابة، ويلا نلعب، وسيرك مرعب، وكرنفال المرح، وظيفة العجائب، والشاطئ الفرح، وحلّق واستمتع، ومسرح العجائب، ومنطقة المأكولات والمشروبات، ومنطقة التسوق.

وتحقق الفعالية خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الترفيهي؛ ليصبح رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.