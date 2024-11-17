شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي

البلاد – جدة

أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر ، على إنجازات بنوك التنمية المتعددة الأطراف في موضوع التكيف مع المناخ، وتوحيد منهجيات تمويل التكيف لتبسيط تمويل المناخ وخدمة البلدان الأعضاء بشكل أفضل, مشيرًا إلى أن تمويل بنوك التنمية المتعددة الأطراف للتكيف مع المناخ بلغ 24.7 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي 74.6 مليارات دولار من تمويل المناخ المخصص للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في طاولة مستديرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو بعنوان “قيادة العمل المناخي التحويلي”، في باكو، وذلك لتسليط الضوء على دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في تحفيز حلول المناخ المؤثرة، مشددا على التزام البنك الراسخ بالعمل المناخي، حيث تمت الموافقة على أكثر من 5.5 مليارات دولار من تمويل المناخ منذ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، نصفها تقريبًا مخصص للتكيف مع المناخ.

وسلّط د. الجاسر الضوء على مبادرات البنك الإسلامي للتنمية الرئيسية، بما في ذلك منصة الاستثمار في التأثير الصحي وبرنامج الاستجابة للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليارات دولار، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والأمن الغذائي في جميع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، مجددا تعهد البنك بالاستفادة من التمويل الإسلامي من خلال الصكوك الخضراء والمستدامة، لدفع العمل المناخي ، داعيًا إلى بذل جهود موحدة لبناء مستقبل مستدام ومرن وضمان انتقال عادل للمجتمعات الضعيفة.