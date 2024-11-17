تسلم الجائزة العالمية في الصحة والإنسانية.. د. الربيعة: دعم القيادة رفع راية المملكة خفاقة في كل الميادين

واشنطن – واس

تسلّم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، من المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ديلانو روزفلت، جائزة القيادة العالمية في مجال الصحة والإنسانية، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة بهذه المناسبة، أن فوزه بالجائزة لا يعد تكريمًا شخصيًا له فقط، وإنما تكريم لجميع العاملين في المجال الإنساني والصحي في بلادنا المباركة، الذين عملوا بلا كلل ولا ملل، لرفع راية المملكة خفاقة في كل الميادين؛ ومنها الخيرية والإنسانية والصحية، مبينًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توفيق الله- تعالى- ثم الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الإنساني والصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اللذين دأبا على تنمية الأداء الفعال والروح الإبداعية والمعرفية لجميع المواطنين؛ مما أهّل المملكة للتميز العالمي برؤية ثاقبة وإلهام، وتحقيق الإنجازات المتعددة المتلاحقة بشكل سريع وملموس؛ وفق رؤية ثاقبة وطموحة.