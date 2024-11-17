تأكيًدا على التنوع الأثري في المملكة.. انضمام «قلاع أبو نقطة» التاريخية لأفضل القرى السياحية

البلاد – الرياض

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن انضمام قلاع أبو نقطة في بلدة طبب التاريخية بمنطقة عسير لقائمة” أفضل القرى السياحية لعام 2024″ التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، خلال حفل أقيم في مدينة قرطاجنة الكولومبية، بحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.

وأعرب وزير السياحة، عن سعادته بانضمام قلاع أبو نقطة للقائمة الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيًدا للمكانة التاريخية والأثرية المتنوعة، التي تتمتع به الوجهات المختلفة في المملكة، مبينًا أن انضمام” قلاع أبو نقطة” لقائمة أفضل القرى السياحية، جاء نتاجًا لما تمتلكه من تاريخٍ كبير وإرثٍ حضاري يمتد لمئات السنين، لافتًا النظر إلى أن الإنجاز يسهم في تعزيز جهود المملكة؛ كوجهة سياحية عالمية بمواصفات استثنائية، نظرًا لما تمتلكه من تنوع بيئي وطبيعي ومناطق أثرية زاخرة.

وأشار معاليه إلى أن وزارة السياحة قد دعمت ملف الترشح للجائزة وأشرفت عليه بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، في إطار حرصها على إبراز التراث الريفي السعودي على المستوى العالمي.

وتُعد هذه القلاع من أبرز المعالم التاريخية في بلدة “طبب” العريقة بمنطقة عسير، حيث تتألف من ستة حصون، وقصور مبنية من حجارة الجبال الصخرية، وتتميز بتصاميمها المعمارية الفريدة التي تعكس التراث العسيري الأصيل، مع نوافذ وحواف مزينة بحجر المرو الأبيض، وتطل على ضفاف وادي طبب الخصيب، ما يوفر مناظر طبيعية خلابة للزوار.

كما تتمتع بلدة “طبب” التاريخية، الواقعة في منطقة عسير، بإرث تاريخي وثقافي، وتزخر البلدة بالقلاع والقصور والمساجد التي يعود تاريخها لمئات السنين، ما يجعلها وجهة ثقافية وسياحية بارزة، وتضم بلدة طبب مرافق سياحية متنوعة.