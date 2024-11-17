“المقر” وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. تعزيز الاستثمار العقاري واللوجستي في المدينة المنورة

البلاد – المدينة المنورة

وقعت “شركة المقر للتطوير والتنمية” الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وذلك خلال مشاركتها ضمن معرض سيتي سكيب العالمي 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد بن محمد الشلهوب، أن الاتفاقيات التي جاءت بهدف دفع عجلة التطوير العقاري في المدينة المنورة شملت توقيع عقد استثمار وتطوير مشروع “ميدان الملك عبدالعزيز” على مساحة 64 ألف م2 ليكون نقطة جذب ثقافي وتجاري مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة وسيشمل المشروع فندقًا ومناطق ترفيهية وتجارية ومساحات خضراء.

وأضاف أنه في إطار تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للمدينة المنورة وتحفيز الاستثمارات في القطاع اللوجستي , وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة وطنية في مجال الاستثمار لتطوير مشروع المدينة اللوجستية (إمداد) على مساحة مليون م2 بهدف إنشاء مركز لوجستي متكامل يسهم في تعزيز عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها مما يجعل المدينة المنورة مركزًا حيويًا للربط بين مختلف مناطق المملكة.

كما وقعت المقر مذكرة تفاهم لتشغيل وتطوير مركز للمعارض والمؤتمرات على مساحة 95 ألف م2 ليكون وجهة متكاملة لاستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي, بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع “المساجد المتكاملة” لتطوير نموذج نوعي وفريد من المساجد الذكية في مشاريع شركة المقر المختلفة من حيث التصميم والصيانة.