الإقتصاد

“المقر” وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. تعزيز الاستثمار العقاري واللوجستي في المدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      17 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

وقعت “شركة المقر للتطوير والتنمية” الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وذلك خلال مشاركتها ضمن معرض سيتي سكيب العالمي 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد بن محمد الشلهوب، أن الاتفاقيات التي جاءت بهدف دفع عجلة التطوير العقاري في المدينة المنورة شملت توقيع عقد استثمار وتطوير مشروع “ميدان الملك عبدالعزيز” على مساحة 64 ألف م2 ليكون نقطة جذب ثقافي وتجاري مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة وسيشمل المشروع فندقًا ومناطق ترفيهية وتجارية ومساحات خضراء.

وأضاف أنه في إطار تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للمدينة المنورة وتحفيز الاستثمارات في القطاع اللوجستي , وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة وطنية في مجال الاستثمار لتطوير مشروع المدينة اللوجستية (إمداد) على مساحة مليون م2 بهدف إنشاء مركز لوجستي متكامل يسهم في تعزيز عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها مما يجعل المدينة المنورة مركزًا حيويًا للربط بين مختلف مناطق المملكة.

كما وقعت المقر مذكرة تفاهم لتشغيل وتطوير مركز للمعارض والمؤتمرات على مساحة 95 ألف م2 ليكون وجهة متكاملة لاستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي, بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع “المساجد المتكاملة” لتطوير نموذج نوعي وفريد من المساجد الذكية في مشاريع شركة المقر المختلفة من حيث التصميم والصيانة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *