المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- تنظِّم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الحالي، المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، تحت عنوان “عقول مبدعة بلا حدود”، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ الدكتور خالد الشريف، أنَّ المؤتمر يعد منصة عالمية للشباب الموهوب والمبدع، للمشاركة مع نظرائهم في بناء مستقبل مزدهر للعالم، من خلال تبادل الخبرات والأفكار، ويعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاقٍ مستقبلية جديدة، مؤكدًا أنَّ المؤتمر يعكسُ التزامَ المملكة العربية السعودية بدعم الموهبة، وتمكين المبدعين، وتعزيز ثقافة الإبداع؛ للتعامل مع التحديات العالمية المقبلة.

وبيَّن أنَّ المؤتمر يجمع نخبةً من الخبراء والموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، من أكثر من 50 دولةً، للمشاركة كمتحدثين رئيسيين، وفي جلساتٍ حوارية، وورش عمل وكرياثون الإبداع، إلى جانب فعاليات مصاحبة، تشمل معرضًا وزياراتٍ ثقافيةً متنوعةً على هامش المؤتمر، داعيًا الموهوبين والمبدعين إلى الحضور والمشاركة في جلسات المؤتمر.