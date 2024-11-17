الخماسي الحديث الدولي يختتم العمومية بتوزيع الجوائز

الرياض ـ هاني البشر

اختتمت اليوم الأحد الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، التي استضافتها مدينة الرياض، بحفل توزيع الجوائز، بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث” السابق”، وروبرت ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، الفائز بالمنصب بعد الانتخابات التي أجريت أمس، ورئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث الأستاذ ناصر الدغيثر.

وشهد حفل الختام تقديم عرض مرئي عن الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وعرضاً آخر عن معالم المملكة العربية السعودية، ألقت بعدها رزان العائد عضو مجلس إدارة الاتحاد الخمسي الحديث كلمة عن استضافة الجمعية العمومية، واستعرضت بيان الصيعري والوتين الدربي لاعبتا المنتخب السعودي، انجازاتهما الآسيوية أمام الحضور، قدم بعدها الدغيثر درعاً لرئيس الاتحاد الدولي السابق كلاوس شورمان، ليختتم الحفل بالعرضة السعودية.

وكانت قد أسفرت نتائج الانتخابات لمنصب نواب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، التي أجريت اليوم الأحد عن فوز كلا من شريف العريان (مصر) كيتي شيلر (استراليا) فاشيسلاف مالشيف )جورجيا) ودونق كوك (كورياالجنوبية) وآنا ديلقادو (اليابان).