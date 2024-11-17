المحليات

أمانة القصيم تنفذ أكثر من 2400 جولة رقابية بمحافظة الأسياح

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      17 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

 نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الأسياح 2434 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، خلال الربع الثالث لعام 2024م، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية ونتج عن الجولات الرقابية تحرير 87 مخالفة، وإغلاق 7 محلات، كما صادرت الفرق الرقابية بالبلدية 6 كجم من المواد الغذائية و 12 لترًا من الألبان ومشتقاته، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين،

 وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشآت؛ لتعزيز الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات المعروضة، ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *