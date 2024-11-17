أمانة القصيم تنفذ أكثر من 2400 جولة رقابية بمحافظة الأسياح

بريدة : البلاد

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الأسياح 2434 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، خلال الربع الثالث لعام 2024م، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية ونتج عن الجولات الرقابية تحرير 87 مخالفة، وإغلاق 7 محلات، كما صادرت الفرق الرقابية بالبلدية 6 كجم من المواد الغذائية و 12 لترًا من الألبان ومشتقاته، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين،

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشآت؛ لتعزيز الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات المعروضة، ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت.