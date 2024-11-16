حكم جولة الرياض: أداء العارضين السعوديين مميز

الرياض – هاني البشر

أبدى الدكتور حسن المناعي أحد الحكام المعتمدين في جولة الرياض الختامية من جولات الجياد العربية (GCAT) والتي اختتمت اليوم على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD” ونظمها الاتحاد السعودي للفروسية، رضاه الكامل عن التحكيم في الجولة، وأداء العارضين فيها.

وشدد الدكتور المناعي على حجم الحدث وقوة المنافسين فيه، رداً على انتقادات بعض المشاركين، وقال “لا نريد التشكيك في أي من أحد العارضين ولا ضغطهم، أرى أن الأداء ومن قرب درجات الحكام جداً مناسبة واجتهادهم في محله، اللهم لك الحمد على أعلى مستوى، حيث شاهدت الأداء بنفسي وشاهدت عن قرب جميع الأشواط”.

وكشف الدكتور المناعي أن هناك مراقبة لأداء الحكام والعارضين ومسألتهم أيضاً إذا كان فيه ملاحظات أو احتجاجات، وقال “أرى نجاح كبير في الأداء”.

وأشاد الدكتور المناعي في أداء العارضين السعوديين في الجولة ووصفه بالملفت، وقال “أنا أحب عزام القاسم العارض السعودي المميز، وهو الحاصل على المركز الأول في الأداء خلال جولة الرياض، وحتى العارض الثاني والرابع في هذه الجولة سعودي، العارض الثالث أوروبي، التحكيم هنا ولله الحمد على أعلى مستوى”.