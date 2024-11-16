الرياضة

حكم جولة الرياض: أداء العارضين السعوديين مميز

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      16 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أبدى الدكتور حسن المناعي أحد الحكام المعتمدين في جولة الرياض الختامية من جولات الجياد العربية (GCAT) والتي اختتمت اليوم على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD” ونظمها الاتحاد السعودي للفروسية، رضاه الكامل عن التحكيم في الجولة، وأداء العارضين فيها.

وشدد الدكتور المناعي على حجم الحدث وقوة المنافسين فيه، رداً على انتقادات بعض المشاركين، وقال “لا نريد التشكيك في أي من أحد العارضين ولا ضغطهم، أرى أن الأداء ومن قرب درجات الحكام جداً مناسبة واجتهادهم في محله، اللهم لك الحمد على أعلى مستوى، حيث شاهدت الأداء بنفسي وشاهدت عن قرب جميع الأشواط”.

وكشف الدكتور المناعي أن هناك مراقبة لأداء الحكام والعارضين ومسألتهم أيضاً إذا كان فيه ملاحظات أو احتجاجات، وقال “أرى نجاح كبير في الأداء”.

وأشاد الدكتور المناعي في أداء العارضين السعوديين في الجولة ووصفه بالملفت، وقال “أنا أحب عزام القاسم العارض السعودي المميز، وهو الحاصل على المركز الأول في الأداء خلال جولة الرياض، وحتى العارض الثاني والرابع في هذه الجولة سعودي، العارض الثالث أوروبي، التحكيم هنا ولله الحمد على أعلى مستوى”.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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