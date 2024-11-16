الرياضة النصر يعود للواجهة.. والشباب بطلًا لبراعم التايكوندو

الرياض – محمد الجليحي

حقق فريق نادي الشباب للتايكوندو، كأس بطولة المملكة التأهيلية لأندية المجموعة الأولى للبراعم، في المنافسات، التي اختتمت اليوم السبت على صالة مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف خلال الفترة من 14_16 نوفمبر الجاري. وعاد فريق النصر للواجهة من جديد بتحقيقه كأس الوصافة، فيما حل الاتحاد ثالثاً والباطن رابعاً، بمشاركة (177) لاعباً يمثلون (26) نادياً، وأدار المنافسات (31) حكما.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، وأشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ثامر السعران، وتحكيميا رئيس لجنة الحكام فايز السلولي، وتنظيمياً رئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد.