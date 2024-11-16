المنتخب الوطني يجري مرانه الأول بجاكرتا استعدادًا لمواجهة أندونيسيا

البلاد- جدة
دشن الأخضر السعودي تحضيراته؛ لمواجهة منتخب أندونيسيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026؛ حيث أجرى منتخبنا الوطني بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد حصة تدريبية اليوم السبت على ملعب جيلورا بونج كارنو في العاصمة جاكرتا.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت إلى جاكرتا أمس الجمعة؛ استعدادًا لملاقاة المنتخب الإندونيسي، الثلاثاء المقبل. وقد طلب الفرنسي هيرفي رينارد من اللاعبين – بعد الوصول-إجراء تدريبات استرجاعية في فندق سكن البعثة؛ من أجل إبعاد الإرهاق عن اللاعبين، عقب الرحلة، التي استغرقت نحو سبع ساعات ونصف الساعة من مدينة ملبورن الأسترالية.
وكان الأخضر قد انتزع تعادلًا مثيرًا خارج الديار أمام مضيفه الأسترالي، دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما الخميس، على ملعب ريكتانجولار في ملبورن، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وحافظ منتخب اليابان على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في الطريق إلى مونديال 2026، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط كاملة أمام المنتخب الأسترالي( الثاني) والسعودي (الثالث) برصيد 6 نقاط.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع؛ من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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