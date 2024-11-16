المحترفون يتألقون في أشواط اليوم الرابع لكأس نادي الصقور بحفر الباطن

الرياض – هاني البشر

استكملت اليوم في محافظة حفر الباطن منافسات اليوم الرابع من كأس نادي الصقور السعودي، بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، بأشواط مثيرة تنافس فيها المحترفين المحليين من الصقارين.

وحقق المركز الأول في شوط (مثلوث جير فرخ) الصقر (تومي) للمالك تركي بن محمد آل عثمان بزمن (13.2455)، فيما جاء الصقر (معزه) للمالك سلطان بن طعيس القحطاني في المركز الثاني بـ (13.2583)، وجاء الصقر (KH) لمالكه عمر بن سراج السفياني في المركز الثالث بـ (13.3210).

أما الشوط الثاني (مثلوث جير قرناس)، فقد جاء في المركز الأول الصقر (D11) لمالكه محمد بن غزاي الميموني بزمن (13.023)، يليه الصقر (تجنيد) للمالك عبدالله بن محمد العجمي بوقت (13.179) محققًا المركز الثاني، وحقق الصقر (RUH11) المركز الثالث للمالك فيصل بن مقحم القحطاني بـ (13.285) .

وانتزع صدارة الشوط الثالث (جير بيور فرخ) الصقر (حشيم) للمالك عبدالرحمن بن حمد الداوود بـ (13.5551)، فيما جاء الصقر (نيوم) لمالكه فلاح بن عبدالعزيز الحميداني في المركز الثاني بزمن(13.6325)، وجاء الصقر (الزير) للمالك محمد أحمد الشويعر في المركز الثالث بـ (13.6333).

وفي الشوط الرابع ( جير بيور قرناس) حقق الصقر (B25) للمالكه نورة بنت حميد المنصوري المركز الأول بزمن (13.581)، وجاء الصقر (RUH116) لمالكه فيصل بن مقحم القحطاني ثانيًا بزمن (14.023)، فيما حصد الصقر (باسل) للمالك تركي بن فايز القحطاني المركز الثالث بزمن (14.063).

وحقق الصقر (مشعان) المركز الأول في منافسات الشوط الخامس (حر فرخ) لمالكه محمد بن محسن المري بـ (14.9342)، تلاه الصقر (برزان) للمالك بندر بن محمد الهاجري في المركز الثاني بزمن(15.1111)، وجاء في المركز الثالث الصقر (دهام) للمالك فلاح بن عبدالعزيز الحميداني بـ (15.2387)،

فيما جاء بصدارة الشوط السادس (حر قرناس) الصقر (الشهم) للمالك عبدالله بن فهد الموسى محققًا المركز الأول بزمن (14.392)، وحصد الصقر (مهند) لمالكه محمد بن سعيد المطيري المركز الثاني بـ (14.406)، وتُوج الصقر (الماشي) للمالك حمد بن عبدالله المري بوقت زمني (14.407).

كما جاءت نتائج الشوط السادس (المؤجل) من سباق امس الجمعة على النحو التالي: صدارة الشوط (حر قرناس) للصقر (نبهان) للمالك راشد بن عبدالعزيز الدعيج محققًا المركز الأول بزمن (14.355)، وحصد الصقر (عديم) لمالكه زيد بن غدير الطوالة المركز الثاني بـ (14.368)، وتُوج الصقر (المستحيل) للمالك ناصر بن بدر الهاجري بوقت زمني (14.463).

على أن تستأنف منافسات يوم غد الأحد بستة أشواط وهي على النحو التالي: (مثلوث جير فرخ)، و (مثلوث جير قرناس)، و (جير بيور فرخ)، و( جير بيور قرناس)، و (حر فرخ)، و (حر قرناس).