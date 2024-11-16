الجواد” فرع” بطلاً لكأس الأمير محمد بن سعود الكبير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم, سباق “كأس الوفاء” كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، والمصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية المحلية والمخصص لخيل الأربعة أعوام فأكثر (إنتاج محلي مفتوح الدرجات).
وفور وصول سموه إلى المنصة الملكية تم عزف السلام الملكي أيذاناً بإنطلاق الشوط الرئيسي .
وفور انتهاء الشوط الثاني عشر، توج سموه مالك إسطبل المنقوش بعد فوز جوادهم ” فرع ” بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير – الوفاء – لعام 2024 والذي كانت مسافته 2000م للخيل المنتجة محلياً ضمن مجريات الحفل الرابع والخمسون من موسم سباقات الرياض، الذي يقام في نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وأقيم في الشوط التاسع كأس كلية الملك خالد العسكرية لأمهار السنتين على مسافة 1600 متر وظفر به المهر تاج بلادي بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات هادي غروي وبقيادة الخيال وجبرتو راموس
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