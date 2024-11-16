التزام الملاك بالاشتراطات البيطرية ساهم في عدم حرمان الجياد المشاركة في جولة الرياض الختامية

الرياض – هاني البشر

ساهم التزام الملاك المشاركين في جولة الرياض الختامية من جولات الجياد العربية (GCAT) بالاشتراطات البيطرية في عدم حرمان أي جواد من المشاركة طيلة أيام البطولة الأربعة، حيث اختتمت الجولة فعالياتها اليوم السبت على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD”.

وتضم اللجنة البيطرية في جولة الرياض الختامية أربعة أقسام، هي: المحاجر البيطري للخيل القادمة من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، اللجنة البيطرية في الاتحاد السعودي للفروسية، لجنة المنشطات، ومستشفى الخيل البيطري.

وساهمت اللجان الأربعة منذ وصول الجياد من خارج وداخل السعودية في سلامة وانسيابية دخولها إسطبلات الجياد في مقر الجولة، حيث جهز الاتحاد السعودي للفروسية اسطبلات خاصة بالجياد القادمة من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي ومثلها للجياد المحلية، إذ تعد الجياد المشاركة من أفضل وأغلى الجياد العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وتجري اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي للفروسية إجراءات التعقيم كل 12 ساعة، وتحرص على قياس درجة حرارة الجياد، ويتواجد مراقب على الجياد والإسطبلات بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة للحفاظ على سلامة الجياد وعدم السماح بالدخول إلا بعد موافقة اللجنة.