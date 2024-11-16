الرياضة الاتفاق والجزيرة يجتازان الخويلدية والحزم في ختام الجولة الرابعة بـ «أولى اليد»

الدمام-البلاد

أسفرت مواجهتا أمس الجمعة، في ختام الجولة الرابعة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي (2024-2025)م، عن انتصار الاتفاق على الخويلدية بفارق هدف واحد بنتيجة (30-29)، وتغلب الجزيرة على الحزم بنتيجة (26-23). وكان السلام قد انتصر في افتتاح الجولة، مساء الأربعاء الماضي، على العيون بنتيجة (26-23)، فيما تجاوز الجيل على الهداية بنتيجة (26-21). ويتصدر الفتح سلم الترتيب العام برصيد (6) نقاط، بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الثاني، ثم الخويلدية والسلام والحزم والجيل في المراكز من الثالث إلى السادس برصيد (4) نقاط، ثم الهداية والجزيرة في المركزين السابع والثامن برصيد نقطتين، وبدون رصيد من النقاط يأتي العيون في المركز التاسع.