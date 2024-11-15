مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي في الرياض

البلاد- جدة أعلنت وزارة الرياضة اليوم الجمعة عن طرح تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته في العاصمة الرياض في يناير من العام الجديد 2025.

وسبستضيف ملعب الأول بارك بالرياض منافسات السوبر الإيطالي خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025م، وبمشاركة أربعة أندية، هي: إنتر ميلان “بطل الدوري الإيطالي”، وإيه سي ميلان “وصيف النسخة الماضية من الدوري”، وفريق يوفنتوس “بطل كأس إيطاليا”، وأتالانتا “وصيف بطل الكأس”. وتقام المباراة الأولى في نصف النهائي بين إنتر واتالانتا يوم 2 يناير في تمام العاشرة مساءً، والفائز من تلك المباراة سيتأهل إلى النهائي ليواجه الفائز من المباراة الثانية التي ستجمع ميلان ويوفنتوس يوم 3 يناير 2025، والتي ستنطلق في العاشرة مساءً أيضَا. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك بالرياض. وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018م في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه إيه سي ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019م؛ حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس، أما في النسخة الثالثة فقد كانت في عام 2022م؛ وفيها تمكن فريق إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه على غريمه إي سي ميلان، أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر ميلان من المحافظة على لقبه بعد أن كسب منافسه نابولي. ويُعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تمكن من الحصول عليه في تسع مناسبات ماضية، ثم يليه فريق إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي إيه سي ميلان ثالثًا بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيرًا فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.