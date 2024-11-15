قمة الجولة الرابعة في ممتاز الطائرة تجمع الابتسام والنصر

الدمام-البلاد

تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة باقامة خمس مباريات ويتصدر الابتسام والخليج ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة 9 نقاط ثم الاتحاد 8 نقاط.

يلتقي ضمك مع الاتحاد على صالة نادي ضمك 4 عصراً. يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم اول واحمد القرني حكم ثان وعبدالله ال دكين مسجلاً.

ويلعب ابها مع الهلال على صالة نادي ابها 4 عصرا. يقوداللقاء منصور القحطاني حكم اول وسعد العلياني حكم ثان واحمد ظافر القرني مسجلاً.

ويستضيف الابتسام النصر على صالة نادي الخليج 4 عصراً. يقود اللقاء يعقوب السبت حكم اول وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان وياسر ال اسماعيل مسجلاً وامين الطريفي مراقباً للمباراة.

ويحل الصفا على الخويلدية على صالة نادي الترجي 7 مساء. يقود اللقاء محمد الهزيم حكم اول واحمد الرجب حكم ثان وعادل البطاط مسجلاً وكامل الزاهر مراقباً للمباراة.

ويلعب الاهلي والترجي على صالة نادي الاهلي 2 ظهراً مساء. يقود اللقاء ماجد الغامدي حكم اول وياسر صائغ حكم ثان وسعد اليحيوي مسجلاً.