الرياضة

قمة الجولة الرابعة في ممتاز الطائرة تجمع الابتسام والنصر

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      15 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة باقامة خمس مباريات ويتصدر الابتسام والخليج ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة 9 نقاط ثم الاتحاد 8 نقاط.

يلتقي ضمك مع الاتحاد على صالة نادي ضمك 4 عصراً. يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم اول واحمد القرني حكم ثان وعبدالله ال دكين مسجلاً.
ويلعب ابها مع الهلال على صالة نادي ابها 4 عصرا. يقوداللقاء منصور القحطاني حكم اول وسعد العلياني حكم ثان واحمد ظافر القرني مسجلاً.
ويستضيف الابتسام النصر على صالة نادي الخليج 4 عصراً. يقود اللقاء يعقوب السبت حكم اول وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان وياسر ال اسماعيل مسجلاً وامين الطريفي مراقباً للمباراة.

ويحل الصفا على الخويلدية على صالة نادي الترجي 7 مساء. يقود اللقاء محمد الهزيم حكم اول واحمد الرجب حكم ثان وعادل البطاط مسجلاً وكامل الزاهر مراقباً للمباراة.

ويلعب الاهلي والترجي على صالة نادي الاهلي 2 ظهراً مساء. يقود اللقاء ماجد الغامدي حكم اول وياسر صائغ حكم ثان وسعد اليحيوي مسجلاً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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