المرأه صحة و عافية

طريقة عمل خلية النحل بحشو الجبنة الكيري

نيفين عباسaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      15 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة عجين قطنية هش تصلح للعشاء او الافطار

المقادير اللازمة

جبن كيري للحشو
2 كوب كبير دقيق
ملعقه كبيرة خميره
2 ملعقة كبيرة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
5 ملاعق كبيرة حليب مجفف
نصف كوب زيت نباتي
ماء دافئ للعجن
بيض مخفوق لدهن الوجه
سمسم
عسل نحل ابيض

طريقة العمل

تعجن جميع المقادير وتترك لتتخمر لمدة ساعتين
بعد أن تتخمر تقطع كرات صغيرة
تحشي كل حبة بقطعة من الجبن الكيري
ترص بالصينية
بعد الإنتهاء يدهن الوجه بخليط البيض
يرش بالسمسم
ثم توضع بالفرن علي حرارة متوسطة 180 حتي تصبح ذهبية
تخرج من الفرن وترش بالعسل الابيض ثم تقدم دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *