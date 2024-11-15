طريقة عمل خلية النحل بحشو الجبنة الكيري

وصفة عجين قطنية هش تصلح للعشاء او الافطار

المقادير اللازمة

جبن كيري للحشو

2 كوب كبير دقيق

ملعقه كبيرة خميره

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة حليب مجفف

نصف كوب زيت نباتي

ماء دافئ للعجن

بيض مخفوق لدهن الوجه

سمسم

عسل نحل ابيض

طريقة العمل

تعجن جميع المقادير وتترك لتتخمر لمدة ساعتين

بعد أن تتخمر تقطع كرات صغيرة

تحشي كل حبة بقطعة من الجبن الكيري

ترص بالصينية

بعد الإنتهاء يدهن الوجه بخليط البيض

يرش بالسمسم

ثم توضع بالفرن علي حرارة متوسطة 180 حتي تصبح ذهبية

تخرج من الفرن وترش بالعسل الابيض ثم تقدم دافئة