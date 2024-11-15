طريقة عمل الارز بمرقة الدجاج

هل فكرتِ في تحضير وصفة ارز غنية بنكهة مرقة الدجاج الطبيعية

المقادير اللازمة

دجاجة

ماء لسلق الدجاج

بصلة مفرومة ناعم

ورق غار

هيل

لومي

جزر

كرفس

حبة طماطم

2 مكعب مرقة الدجاج

ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل اسود

ارز بسمتي

لوز محمر

طريقة العمل

يغلي الماء علي النار مع البصل المفروم وورق الغار والهيل واللومي والجزر والطماطم والكرفس ومكعبات المرقة والملح والفلفل

يضاف له الدجاج المنظف والمغسول ويترك حتي ينضج الدجاج

يرفع الدجاج ويحمر في الفرن

يضاف للمرق بعد ان يصفي الارز ويترك حتي يتشرب الارز المرق

ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

يرفع ويقدم مزين باللوز مع الدجاج المحمر