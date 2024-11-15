المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الارز بمرقة الدجاج

نيفين عباسaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      15 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هل فكرتِ في تحضير وصفة ارز غنية بنكهة مرقة الدجاج الطبيعية

المقادير اللازمة

دجاجة
ماء لسلق الدجاج
بصلة مفرومة ناعم
ورق غار
هيل
لومي
جزر
كرفس
حبة طماطم
2 مكعب مرقة الدجاج
ملعقة كبيرة سمن
ملح وفلفل اسود
ارز بسمتي
لوز محمر

طريقة العمل

يغلي الماء علي النار مع البصل المفروم وورق الغار والهيل واللومي والجزر والطماطم والكرفس ومكعبات المرقة والملح والفلفل
يضاف له الدجاج المنظف والمغسول ويترك حتي ينضج الدجاج
يرفع الدجاج ويحمر في الفرن
يضاف للمرق بعد ان يصفي الارز ويترك حتي يتشرب الارز المرق
ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
يرفع ويقدم مزين باللوز مع الدجاج المحمر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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