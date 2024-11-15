الرياضة بمشاركة 12 ناديا| انطلاق منافسات التجمع الأول في دوريات البلياردو للناشئين والأشبال والبراعم

الدمام-البلاد

انطلقت اليوم (الجمعة) أولى تجمعات دوري البلياردو للأندية لدرجة الناشئين ودوري الأندية لدرجة الأشبال والبراعم، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض. وتقام منافسات دوري الناشئين للبلياردو ودوري الأشبال والبراعم للبلياردو على مدى يومي الجمعة والسبت بمشاركة 12 ناديا هي ” الفتح ، الشباب ،الاتفاق ، القادسية ،قفار ، الشرق ، العيون ،الحريق ، أبها، الصفا ،الطائي ،العلا “.

جدير بالذكر أن دوري الناشئين يقام هذا الموسم 2024 بنظام التجمع و تقام أربعة تجمعات، فيما يقام دوري الأشبال والبراعم هذا الموسم بنظام التجمع ويقام ثلاثة تجمعات.