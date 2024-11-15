بعثة الأخضر تصل إلى جاكرتا لمواجهة إندونيسيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي مساء اليوم الجمعة إلى مدينة “جاكرتا” عاصمة إندونيسيا، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب إندونيسيا مساء يوم الثلاثاء المقبل على “استاد غيلورا بونغ كارنو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار سوكارنو هاتا الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي.
من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.
وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت مدينة “ملبورن” الأسترالية عصر اليوم الجمعة من مطار ملبورن الدولي.
من جهة أخرى، يجري الأخضر السعودي يوم غدٍ السبت حصة تدريبية مغلقة عند السادسة مساءً على “استاد غيلورا جاكرتا”.
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