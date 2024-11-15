الرياضة «الخليج» يواجه الدحيل القطري بحثًا عن الصدارة في «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مع نظيره الدحيل القطري، عند تمام الساعة الـ (7:00) من مساء غدٍ السبت، في ثالث مواجهاته بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، والمقامة حاليًا في دولة قطر. يبحث ممثل الوطن «الخليج» عن تحقيق الانتصار الثالث تواليًا والانفراد بالصدارة خلال مواجهة الدحيل، بعدما تغلب في الجولتين الماضيتين على فريقي مس كرمان الإيراني بنتيجة (31-22) ، وعلى كاظمة الكويتي بنتيجة (36-24). ومن المقرر أن يختتم الخليج لقاءات دور المجموعات بمواجهة أهلي سداب العماني مساء بعد غد الأحد.