الرياضة ابن جفين: فخورون بما يقدمه الاتحاد السعودي للفروسية لإنجاح البطولات العالمية

الرياض- هاني البشر

أبدى فيصل بن جفين الشاعر ومالك الجياد العربية، سعادته بما حققته الجياد السعودية في جولة الرياض الختامية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي أنطلقت الأربعاء الماضي على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبدالله المالي “KAFD”، وقال “حفلت هذه الجولة بمشاركة ملاك سعوديين وكانت مشاركتهم مميزة وحققوا نتائج يشكرون عليها في محفل بهذا الحجم”. وقدم ابن جفين شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، ومنسوبي الاتحاد على هذه الاستضافة الرائعة، وقال “قدم الاتحاد منشأة أشبه بالجوهرة لاستضافة هذا الحدث الكبير والمميز، وحينما نثني على عملهم لابد من شكرهم أيضاً على التنظيم الرائع والأداء في الأشواط خلال الأيام الثلاثة وننتظر يوم ختامي كبير”. وشدد ابن جفين أن استضافة مثل هذه الجولات تسهم في رفع القيمة السوقية للجياد العربية في المنطقة ككل وزيادة انتشارها ودخول رجال الأعمال وغيرهم للاستثمار والاستفادة من هذه الرياضة العريقة، وقال “في النسخة الجديدة ستكون إحدى الجولات في الرياض وهذا الأمر يسعدنا كمحبين للجياد العربية الأصيلة، فخورين بما شاهدناه وردود الفعل من القادمين من خارج المملكة لمشاهدة البطولة”.