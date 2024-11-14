93 متسلقاً عالمياً تنافسوا على لقب “نيوم ماسترز لرياضة التسلق” في جبال “بجدة” بنيوم

الرياض – هاني البشر

اختتمت أمس، فعاليات بطولة “نيوم ماسترز لرياضة التسلق”، بمشاركة 93 من أفضل المتسلقين من 31 دولة، في أجواء استثنائية شهدتها قرية نيوم الجبلية في بجدة. وتعد هذه البطولة إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن دورة نيوم للألعاب الشاطئية في نسختها الثالثة.

وتنافس الرياضيون، على مدار 4 أيام في الفترة من 10-13 نوفمبر، وسط التكوينات الجبلية المهيبة لنيوم ضمن مسارين رئيسيين، حيث تصدر منافسات “تسلق الصخور” كل من مانويل كورنو وأجات كاليت، في حين فاز كل من أمير ميموراتوف وراجية سلسبيل في منافسات “التسلق السريع”.

وتميزت هذه النسخة بمشاركة أسماء صاعدة في عالم التسلق، مثل صامويل واتسون، أصغر متسلق مصنف عالمياً من أولمبياد باريس 2024، الذي خاص المنافسات إلى جانب 18 رياضياً أولمبياً من المشاركين في أولمبياد باريس هذا العام، ما يعكس مكانة نيوم كوجهة رياضية عالمية جاذبة لنجوم الرياضة البارزين والصاعدين.

وشهدت البطولة استضافة الاتحاد الدولي لرياضة التسلق ورش عمل تفاعلية، ما أتاح لعشاق التسلق من شباب المملكة فرصة الاستفادة من خبرات وامكانات أبطال الرياضة على مستوى العالم، ما يؤكد التزام نيوم الدائم بدمج أفراد المجتمع المحلي في الفعاليات الرياضية الكبرى التي تنظمها.

وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، جان باترسون: “تلتزم نيوم بتعزيز حضور الرياضات عالية الأداء في السعودية. ومع تنامي الاهتمام محلياً برياضة تسلق الجبال وسط المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة، وجهت نيوم، من خلال شراكتها مع الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، الدعوة إلى 40 متسلقاً هاوياً من الشباب السعودي للمشاركة في فعاليات البطولة، واتاحة الفرصة أمامهم لتعلم تقنيات جديدة، وتحسين مهاراتهم، وتطوير علاقاتهم مع الرياضيين الدوليين”.

من جهته، قال أمين صندوق الاتحاد الدولي لرياضة التسلق، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، بيير يو: ” نيابة عن الاتحاد الدولي أتقدم بالشكر لنيوم على حسن ترحيبهم بالرياضيين المشاركين في النسخة الثانية من بطولة (نيوم ماسترز لرياضة التسلق(. وأستطيع أن أقول أن موسم تسلق الجبال هذا العام كان مميزاً، لاسيما مع نجاح مشاركتنا في الألعاب الأولمبية في باريس، حيث روّجنا هناك لتجربتنا في دورة نيوم للألعاب الشاطئية 2024 بين أعضاء اتحادات الرياضات الأخرى”، مؤكداً أن “بطولة (نيوم ماسترز لرياضة التسلق)، وبالتعاون مع المنظمين والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، قادرة على تطوير رياضة التسلق في المملكة”.

ويعكس التزام نيوم بدعم الفعاليات الرياضة، مثل “نيوم ماسترزلرياضة التسلق”، رؤيتها لتطوير الرياضات المختلفة. ومن خلال ترحيبها بالرياضيين العالميين، تعزز نيوم مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتميز الرياضي، وتحفيز الابتكار في القطاع، كما أنها تسهم في تعزيز مستوى حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية.

“كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية” تقام حالياً ضمن فعاليات بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، وتستمر من 13 نوفمبر لمدة أربعة أيام من المنافسة الحماسية، بمشاركة 12 فريقاً من الرجال والسيدات في 24 مباراة.