مواجهة تحديات المياه المحلية والعالمية بالابتكار

الرياض – واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه- حفظه الله- حضر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حفل تسليم” جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه” للفائزين بها في دورتها الحادية عشرة بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

واستعرض المهندس الفضلي جانبًا مما قدمته المملكة لقطاع البحث والابتكار، بما يعزز من تنافسها وريادتها عالميًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤيتها 2030، وتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة، حيث سيصل الإنفاق السنوي على البحث والابتكار إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040م.

وأكد الوزير الفضلي، أن المملكة ستواصل جهودها ودورها الريادي في دعم وتعزيز التعاون المشترك مع كل ما من شأنه تنمية قطاع المياه، واستدامته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.