الرياضة فريق تمام للبولو يتغلب على كازا الرياض في بطولة الكأس الفضية

الرياض – هاني البشر

حقق فريق تمام للبولو، فوزاً على نظيره كازا الرياض بنتيجة 5 – 4 ضمن منافسات بطولة الكأس الفضية للبولو، التي انطلقت اليوم الخميس بميدان البولو بمنتج نوفا للفروسية “غرب الرياض”، في نسختها الثالثة، وتستمر حتى غد السبت. وقد شارك مع فريق تمام كل من هاشم العلوي وعبدالمحسن الحكير وفيصل أبو نيان ومارسيلو أنطونيو، فيما مثّل فريق كازا الرياض كلا من الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان وإبراهيم الحربي وسلمان بن هيف ومحمد نفيد. وتعد بطولة الكأس الفضية للبولو، أولى بطولات الموسم، حيث تقام بنظام النقاط، ويحقق اللقب الفريق الأعلى أهدافاً في حال تساوي النقاط، وسيلتقي غداَ الجمعة فريقا كازا الرياض وطويق ضمن الجولة الثانية.